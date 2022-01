Ci vuole un fiore: il nuovo show di Rai 1 con Francesco Gabbani (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ci vuole un fiore è il titolo del nuovo programma di Rai 1 che andrà ad occupare due prime serate del venerdì proprio dopo la fine della nuova edizione de Il Cantante Mascherato. A condurre questo show varietà prodotto dalla Ballandi sarà uno dei più amati cantautori italiani: Francesco Gabbani. Scopriamo quindi quali sono le informazioni su questo nuovo programma il cui titolo nasce dal famoso album musicale di Sergio Endrigo. Ci vuole un fiore con Francesco Gabbani: di cosa si tratta Grazie alle anticipazioni fornite dal noto portale online TvBlog, sappiamo che il programma Ci vuole un fiore sarà composto da due prime serate evento che verranno trasmesse su Rai 1 ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ciunè il titolo delprogramma di Rai 1 che andrà ad occupare due prime serate del venerdì proprio dopo la fine della nuova edizione de Il Cantante Mascherato. A condurre questovarietà prodotto dalla Ballandi sarà uno dei più amati cantautori italiani:. Scopriamo quindi quali sono le informazioni su questoprogramma il cui titolo nasce dal famoso album musicale di Sergio Endrigo. Ciuncon: di cosa si tratta Grazie alle anticipazioni fornite dal noto portale online TvBlog, sappiamo che il programma Ciunsarà composto da due prime serate evento che verranno trasmesse su Rai 1 ...

