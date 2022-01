Calcio: Conte 'Lukaku? E' bello vedere i migliori in campo' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo l'esclusione nel match col Liverpool, Romelu Lukaku potrebbe mancare anche la sfida di mercoledì tra il Chelsea e il Tottenham di Antonio Conte, il quale in conferenza stampa non ha però voluto ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo l'esclusione nel match col Liverpool, Romelupotrebbe mancare anche la sfida di mercoledì tra il Chelsea e il Tottenham di Antonio, il quale in conferenza stampa non ha però voluto ...

