Bollettino Covid 3 gennaio: 68.052 casi (oltre 13.000 in Lombardia) e 140 morti, tasso di positività al 15% (Di martedì 4 gennaio 2022) Covid, il Bollettino di lunedì 3 gennaio 2022 in Italia. Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). È quanto emerge dal Bollettino del ministero... Leggi su ilmattino (Di martedì 4 gennaio 2022), ildi lunedì 32022 in Italia. Sono 68.052 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). È quanto emerge daldel ministero...

Advertising

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 68.052 contagiati • 140 morti • 13.379 guariti +32 terapie intensive | +577 ricoveri 44… - Adnkronos : Covid in #Gb, il bollettino di oggi. #ultimora - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (3 gennaio 2022) Ecco l’aggiornament… - ivic00633480 : RT @alex_pirlowski: @mamo75r @larsenaleb @RagnarKimi @Lorenzo36522471 @Riccardobonny1 Posto link, ma aggiungo foto (pag. 29) per agevolare… - alex_pirlowski : RT @alex_pirlowski: @mamo75r @larsenaleb @RagnarKimi @Lorenzo36522471 @Riccardobonny1 Posto link, ma aggiungo foto (pag. 29) per agevolare… -