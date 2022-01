Belen Rodriguez fa una confessione choc: “Penso di essere stata tradita” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Belen Rodriguez al centro del gossip fa una confessione intima: “Penso di essere stata tradita” La vita privata di Belen Rodriguez ha da sempre suscitato un grande interesse. E proprio in queste ultime ore la popolare soubrette di origini argentine è finita nuovamente al centro del gossip per alcune sue rivelazioni intime. Cos’è successo? Patrizia Griffi ha pubblicato in queste ultime ore alcuni video nelle sue storie su instagram in cui parla e scherza proprio con Belen Rodriguez. E tra una chiacchiera e l’altra la Griffi ha notato che Belen Rodriguez ha usato il filtro delle ‘corna’ per una storia da pubblicare sul social fotografico, cogliendo la palla al balzo per ... Leggi su cityroma (Di lunedì 3 gennaio 2022)al centro del gossip fa unaintima: “di” La vita privata diha da sempre suscitato un grande interesse. E proprio in queste ultime ore la popolare soubrette di origini argentine è finita nuovamente al centro del gossip per alcune sue rivelazioni intime. Cos’è successo? Patrizia Griffi ha pubblicato in queste ultime ore alcuni video nelle sue storie su instagram in cui parla e scherza proprio con. E tra una chiacchiera e l’altra la Griffi ha notato cheha usato il filtro delle ‘corna’ per una storia da pubblicare sul social fotografico, cogliendo la palla al balzo per ...

