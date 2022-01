Ufficiale | arrivata la decisione sulla Supercoppa Italiana!

(Di domenica 2 gennaio 2022) La finale diItaliana tra Juventus ed Inter si giocherà regolarmente il 12 gennaio. Questa lapresa dal Consiglio di Lega. Dunque, nessun rinvio del match come era stato richiesto dalle due società. Juventus, Bonucci,ItalianaJuventus ed Inter dovranno affrontarsi in un periodo molto complicato, entrambe le squadre hanno giocatori positivi al Covid e considerata la situazione, non sono da escludere altri casi. Inoltre, entrambe le compagini avranno un calendario fittissimo con molte gare ravvicinate. Si prospetta però come sempre un match avvincente tra due rivali storiche del calcio italiano. La Juventus detentrice del trofeo, cercherà di sconfiggere i rivali nerazzurri e mettere in bacheca l’ennesimo trofeo.

