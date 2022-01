Pd | Parrini | ' servono progetti unitivi non rancori divisivi'

(Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Le stantie polemiche sul passato tra leader del passato sconcertano gli elettori effettivi e potenziali del Pd. Sono esche per piccole schiere di faziosi nostalgici e autoreferenziali. Bisogna guardare avanti. Il Pd necessita di, non di". Così su Twitter il senatore del Pd Dario, presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama.

