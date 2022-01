' Omicron | colpisce la gola e non i polmoni | meno letale ma più contagiosa'

(Di domenica 2 gennaio 2022) La variantesarebbegrave, ma piùperchélae non i. E' il risultato di sei recenti studi internazionali analizzati dal Guardian. Secondo gli scienziati ...

La variantesarebbe meno grave, ma più contagiosa perchéla gola e non i polmoni. E' il risultato di sei recenti studi internazionali analizzati dal Guardian. Secondo gli scienziati avrebbe ...L'ipotesi chesi moltiplichi di più in gola la renderebbe più trasmissibile.“Sembra più in grado di infettare la gola dove si moltiplicherebbe più facilmente che nelle cellule profonde nel polmone. Omicron infetta la gola più dei polmoni e quindi, pur essendo molto più trasmi ...La variante Omicron del Covid avrebbe maggiori probabilità d'infettare la gola rispetto ai polmoni e quindi, pur rischiando di essere più infettiva, sarebbe meno letale rispetto ad altre mutazioni del ...