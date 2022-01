"Non prende i polmoni": qual è l'obiettivo di Omicron (Di domenica 2 gennaio 2022) L'evidenza di nuovi studi mostra come la variante Omicron colpisca maggiormente la gola rispetto ai polmoni: ecco perché è più contagiosa ma meno pericolosa Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 gennaio 2022) L'evidenza di nuovi studi mostra come la variantecolpisca maggiormente la gola rispetto ai: ecco perché è più contagiosa ma meno pericolosa

