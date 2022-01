“NoiCISL”, la nuova App del sindacato: una piattaforma di servizi per iscritti e delegati (Di domenica 2 gennaio 2022) Si chiama “NoiCISL” la nuova App innovativa della Cisl riservata agli iscritti, ai non iscritti e ai delegati che operano quotidianamente nei luoghi di lavoro e nei territori. “NoiCISL è una App che fa conoscere agli iscritti le convenzioni in essere, le opportunità e le tutele contrattuali che la nostra Tessera offre – sottolinea Daniela Fumarola segretaria confederale organizzativa della Cisl -. Per i non iscritti sarà possibile accedere alla mappa dei servizi che la Cisl mette a disposizione nelle sedi sindacali attraverso CAF, Patronato, Uffici Vertenze, Enti e Associazioni convenzionate. Si potrà avere l’indirizzo del servizio al quale si è interessati e prenotare un appuntamento per qualsiasi necessità ... Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022) Si chiama “” laApp innovativa della Cisl riservata agli, ai none aiche operano quotidianamente nei luoghi di lavoro e nei territori. “è una App che fa conoscere aglile convenzioni in essere, le opportunità e le tutele contrattuali che la nostra Tessera offre – sottolinea Daniela Fumarola segretaria confederale organizzativa della Cisl -. Per i nonsarà possibile accedere alla mappa deiche la Cisl mette a disposizione nelle sedi sindacali attraverso CAF, Patronato, Uffici Vertenze, Enti e Associazioni convenzionate. Si potrà avere l’indirizzo delo al quale si è interessati e prenotare un appuntamento per qualsiasi necessità ...

Advertising

AngelaSettembr : RT @CislNazionale: ?? Vuoi sapere come utilizzare NoiCISL, la nuova App riservata a iscritti, non iscritti, delegati che operano nei luoghi… - FitCisl : RT @CislNazionale: ?? Vuoi sapere come utilizzare NoiCISL, la nuova App riservata a iscritti, non iscritti, delegati che operano nei luoghi… - SuraceGiovanni : RT @CislNazionale: ?? Vuoi sapere come utilizzare NoiCISL, la nuova App riservata a iscritti, non iscritti, delegati che operano nei luoghi… - Tarek62295717 : RT @CislNazionale: ?? Vuoi sapere come utilizzare NoiCISL, la nuova App riservata a iscritti, non iscritti, delegati che operano nei luoghi… - PasqualeTalluto : RT @CislNazionale: ?? Vuoi sapere come utilizzare NoiCISL, la nuova App riservata a iscritti, non iscritti, delegati che operano nei luoghi… -

Ultime Notizie dalla rete : NoiCISL nuova Sindacato. E' da oggi disponibile la nuova App 'NoiCISL': Fumarola: “Una piattaforma di servizi per iscritti e delegati”. CISL