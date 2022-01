Lulù Selassié si ribella a Soleil | “Aggredisci tutti e urli | ma io non ho paura di te”

Leggi su biccy

(Di domenica 2 gennaio 2022) Scontro traSorge ee tutto è iniziato per un tartufo. Nelle ultime 24 ore alcuni vipponi hanno accusato la Sorge di aver nascosto del cibo per non condividerlo con gli altri vipponi. La principessa – parlando con Barù – ha fatto riferimento a un tartufo sparito. “Avete visto che il tartufo è sparito? Ormai è ovvio che qualcuno l’ha nascosto. Barù il tartufo che c’è arrivato è scomparso e non si trova più. Per principio è brutto, è sbagliato, questa roba non va assolutamente bene. Se avessi nascosto io qualcosa si arrabbiava sul serio lei”.era nelle vicinanze, ha sentito tutto ed è sbottata: “Dai stai zitta che sei la prima che si nasconde le cose in camera da mesi. Quindi di cosa stiamo parlando? Ma dai, la torta, la frutta, nascondete di tutto. Nessuno ha principi validi e poi fate le ...