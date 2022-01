Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi choc: “A me non piacciono le donne”. (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi si è confidata con Giucas Casella. Ha ricordato le incertezze e i pensieri che hanno accompagnato i primi tempi dell'amore con Imma Battaglia. Dopo anni di relazioni solo con uomini, si è chiesta se fosse possibile cambiare radicalmente la propria inclinazione sessuale a 50 anni. La risposta, almeno nel suo caso, è stata un no. Eva Grimaldi si è fatta delle domande sulla sua sessualità Eva Grimaldi oggi ha 60 anni. Dieci anni fa ha conosciuto e si è innamorata di Imma Battaglia. Così, ha cominciato a farsi delle domande, ha provato a conoscersi meglio, tentando di capire se di punto in bianco provasse un'attrazione per le donne. Ha scoperto che il sentimento e l'attrazione che prova per l'attivista, è un qualcosa di speciale. Si ... Leggi su howtodofor (Di domenica 2 gennaio 2022) Nella casa delVip, Evasi è confidata con Giucas Casella. Ha ricordato le incertezze e i pensieri che hanno accompagnato i primi tempi dell'amore con Imma Battaglia. Dopo anni di relazioni solo con uomini, si è chiesta se fosse possibile cambiare radicalmente la propria inclinazione sessuale a 50 anni. La risposta, almeno nel suo caso, è stata un no. Evasi è fatta delle domande sulla sua sessualità Evaoggi ha 60 anni. Dieci anni fa ha conosciuto e si è innamorata di Imma Battaglia. Così, ha cominciato a farsi delle domande, ha provato a conoscersi meglio, tentando di capire se di punto in bianco provasse un'attrazione per le. Ha scoperto che il sentimento e l'attrazione che prova per l'attivista, è un qualcosa di speciale. Si ...

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - nocchi_rita : RT @Rberrotti: Barù: 'Basta, mi sono rotto le scatole, voglio andare a parlare col padrone del grande fratello, chi comanda... da uomo a uo… - Lorenzo83497205 : RT @XX83106877: La scorrettezza degli autori e di questo grande fratello e delle concorrenti Jessica Sophie e miriana che parlano più volte… - infoitcultura : Giucas Casella, attimi di confusione al Grande Fratello Vip: “Non capisco niente” -