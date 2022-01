Elon Musk è il più ricco del mondo | scalzato Jeff Bezos | la classifica Bloomberg

Advertising

Corriere : Elon Musk chiude il 2021 da più ricco. Con la pandemia aumenta il divario economico - Samira1577 : RT @LilloScara: Altro che Elon Musk. Antonio Sant'Elia fu una mente geniale. - LilloScara : Altro che Elon Musk. Antonio Sant'Elia fu una mente geniale. - mortocheparlax : RT @AlleracNicola: Sono le 12:47 del 2 gennaio ed Elon Musk ha già guadagnato nel 2022 più di quanto guadagneranno tutti insieme i 70.757 d… - SouzaEluam : RT @Corriere: Elon Musk chiude il 2021 da più ricco. Con la pandemia aumenta il divario economico -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

Tra gli altri appuntamenti spaziali in programma quest'anno, il completamento della prima stazione spaziale cinese e l'avvio delle riprese del film di Tom Cruise ed, che avrà come set (...L'impatto diha twittato a proposito delle crypto in diverse occasioni ed è noto per il suo supporto di Dogecoin ( DOGE ). A febbraio 2021, Tesla ha svelato un acquisto di Bitcoin ...Con un patrimonio di 273,5 miliardi di dollari, Elon Musk – eletto persona dell’anno 2021 dal “Time – è l’uomo più ricco del mondo: per il Ceo di Tesla il 2021 è stato un anno d'oro (+75% dei profitti ...Il fondatore di Tesla e Space X guadagna la copertina più ambita, quella che il Time dal 1927 ad oggi dedica a chi, più di tutti, ha influenzato l'umanità ...