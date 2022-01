Ciclocross | Tom Pidcock vince ad Hulst | Iserbyt si aggiudica la Coppa del Mondo Solo quarto Van Aert

(Di domenica 2 gennaio 2022) Seconda vittoria stagionale indelper Tom. Il britannico si impone ad, nei Paesi Bassi, al termine di una spettacolare gara ricca di colpi di scena. Secondo posto per Eliche con questo risultato mette in ghiaccio la vittoria nella classifica generale didel, vera ciliegina sulla torta di una stagione di altissimo livello per il belga. La gara entra subito nel vivo quando, dopo pochi metri dall’inizio, Wout Vanrimane vittima di un problema meccanico che lo costringe a fermarsi per rimettere a posto la catena, perdendo oltre quaranta secondi dalla testa. Ne approfittano subito i suoi avversari, a partire da Lars Van der Haar e i sopracitati. Van ...

...Scully sono stati tutti tesserati con l'UCI per il 2022. Non Logan Owen e James Whelan , con il primo che, in caso di volontà di proseguire, potrebbe tornare alle sue radici, ovvero al... purtroppo per tutti gli amanti del, Mathieu Van der Poel non sarà presente per provare ... lasciando soprattutto sulle spalle diPidcock l'arduo compito di provare a rallentare la marcia ...Seconda vittoria stagionale in Coppa del Mondo per Tom Pidcock. Il britannico si impone ad Hulst, nei Paesi Bassi, al termine di una spettacolare gara ricca di colpi di scena. Secondo posto per Eli Is ...La Coppa del Mondo di ciclocross è tornata oggi, domenica 2 gennaio, dopo le 13 tappe corse nel 2021 quella di Hulst in Olanda era la prima gara del 2022, ...