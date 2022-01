Blair cavaliere, è rivolta. «Non voleva la pace». Petizione con 100.000 firme in Gran Bretagna (Di domenica 2 gennaio 2022) L?ex primo ministro laburista Tony Blair ha ricevuto l?1 gennaio l?onorificenza dell?ordine della Giarrettiera, il più antico ordine cavalleresco inglese, diventando... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 gennaio 2022) L?ex primo ministro laburista Tonyha ricevuto l?1 gennaio l?onorificenza dell?ordine della Giarrettiera, il più antico ordine cavalleresco inglese, diventando...

Advertising

Yogaolic : RT @mattinodinapoli: #Blair cavaliere, è rivolta. «Non voleva la pace». Petizione con 100.000 firme in Gran Bretagna - mattinodinapoli : #Blair cavaliere, è rivolta. «Non voleva la pace». Petizione con 100.000 firme in Gran Bretagna - cooparia : RT @manolo_loop: Tony #Blair nominato cavaliere dalla regina mentre Julian #Assange patisce un infarto chiuso in prigione. La giustizia sp… - genusmigrans : RT @manolo_loop: Tony #Blair nominato cavaliere dalla regina mentre Julian #Assange patisce un infarto chiuso in prigione. La giustizia sp… - VelvetMagIta : Tony Blair nominato cavaliere dalla regina Elisabetta: bufera nel Regno Unito #VelvetMag #Velvet -