“Barù è un porco!” | esplode lo scandalo in cucina | superato ogni limite

Nuova polemica nella casa del Grande Fratello Vip, Barù finisce sotto accusa: ecco tutti i dettagli della vicenda. Barù al GF Vip (fonte: rumors.it)Continuano a fioccare polemiche dopo le ultime discussioni riguardo la pulizia e l'igiene personale all'interno della casa del GF Vip. Negli ultimi giorni, infatti, i concorrenti erano stati rimproverati dalla produzione e puniti con una detrazione dal budget settimanale per la spesa. Anche alcuni inquilini della casa, tra cui Manila, si erano lamentati della scarsa volontà di alcuni gieffini di partecipare alle pulizie domestiche. Questa volta, l'attenzione si è concentrata su Barù, che è stato brutalmente accusato di "scarsa igiene in cucina".

