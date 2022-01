Un anno fa la Brexit: come se la sta cavando il Regno Unito (Di sabato 1 gennaio 2022) Esattamente un anno fa il Regno Unito iniziava la sua vita indipendente dell'Unione europea. Sembra un ricordo lontano ma alla vigilia di Natale dell'anno scorso veniva raggiunto l'accordo sulla Brexit tra Bruxelles e Londra, evitando... Leggi su today (Di sabato 1 gennaio 2022) Esattamente unfa iliniziava la sua vita indipendente dell'Unione europea. Sembra un ricordo lontano ma alla vigilia di Natale dell'scorso veniva raggiunto l'accordo sullatra Bruxelles e Londra, evitando...

Advertising

fattoquotidiano : Brexit un anno dopo: insoddisfatti dell’uscita oltre sei britannici su dieci. E anche il 42% di chi aveva votato Le… - MediasetTgcom24 : Brexit un anno dopo bocciata da oltre 6 elettori britannici su 10 - RaiNews : La #Brexit un anno dopo bocciata da oltre 6 elettori su 10 - giul9801 : RT @Marco_dreams: Il bilancio che i lavoratori fanno della Brexit dopo un anno: traumatico. Non difficile, non negativo, una vera tragedia… - andreafacchini1 : RT @Marco_dreams: Il bilancio che i lavoratori fanno della Brexit dopo un anno: traumatico. Non difficile, non negativo, una vera tragedia… -