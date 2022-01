Tomori, Theo e Brahim in allenamento a Milanello: “Niente giorni liberi” (Di sabato 1 gennaio 2022) Fikayo Tomori, Theo Hernández e Brahim Díaz, giocatori del Milan, si sono presentati in allenamento a Milanello anche nel giorno di riposo Leggi su pianetamilan (Di sabato 1 gennaio 2022) FikayoHernández eDíaz, giocatori del Milan, si sono presentati inanche nel giorno di riposo

Ultime Notizie dalla rete : Tomori Theo Milan, assalto Chelsea a Theo Hernandez ... partirà a gennaio per la Coppa d'Africa , non è pensabile che il Milan possa privarsi di Theo, che ... le uniche operazioni praticabili sono quelle "alla Tomori ", ma per metterle in piedi serve tempo.

L'anno del Milan ... la conferma di elementi importanti come Tomori e Kessié " pagando, nel primo caso, e andando ... passando per Kjaer e Theo Hernández " con una squadra che è sembrata, qui forse per la prima volta, meno ...

Tomori, Theo e Brahim in allenamento a Milanello: “Niente giorni liberi” Pianeta Milan Milan: Theo Hernandez, Tomori e Brahim Diaz si allenano nel giorno libero Stefano Pioli aveva concesso riposo a Capodanno per il Milan ma Theo Hernandez, Fikayo Tomori e Brahim Diaz si sono presentati ugualmente a Milanello per allenarsi. "No days off" scrive il francese su ...

"No days off": Theo, Tomori e Brahim si allenano a Milanello di Capodanno Bellissima sorpresa, oggi, in quel di Milanello! Il trio composto da Theo Hernandez, Tomori e Brahim Diaz, infatti, ha preferito allenarsi anche nel giorno di Capodanno - nonostante il giorno libero..

