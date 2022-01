Sci di fondo | Tour de Ski 2021 | a Klaebo e Nepryaeva le sprint | De Fabiani sesto

(Di sabato 1 gennaio 2022) Johannese NAtaliasi aggiudicano lea tecnica classica di Oberstdorf, valevoli per ilde Skidi sci di. Sulle nevi tedesche, il norvegese Johannessi conferma l’uomo da battere imponendosi in finale con il tempo di 2’54?77. Non riesce a completare la rimonta il connazionale Erik Valnes, secondo a 37 centesimi. Completa il podio un altro norvegese, Paal Golberg (+3?35), che precede a sua volta il compagno di squadra Even Northug (+3?90). Quinta piazza per lo svedese Calle Halfvarsson (+3?90). L’azzurro Francesco De, alla prima finalea tecnica classica, chiude(+11?71) e centra così il suo miglior piazzamento. Maicol Rastelli invece si è fermato ai ...

Advertising

sportface2016 : #fisskicross #Sci di fondo, #TourdeSki 2021: #Klaebo e #Nepryaeva vincono le sprint, #DeFabiani sesto e #Laurent s… - infoitsport : Sci di fondo, Tour de Ski 2021: Diggins batte Karlsson, lontane le azzurre - infoitsport : Sci di Fondo - La classifica femminile del Tour de Ski: Diggins riprende la vetta - infoitsport : Sci di Fondo - De Fabiani dopo il 5° posto di Oberstdorf: 'Condizione psico-fisica in crescita' - infoitsport : Sci di Fondo - Klæbo è il più veloce a Oberstdorf. Brillante qualificazione di Pellegrino, De Fabiani e Rastelli -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

FISI FVG

... con campagne pubblicitarie all'avanguardia e sponsorizzazioni sportive, soprattutto nelloe in Formula Uno. A fine anni Ottanta l'ingresso nel Parma Calcio, che sotto la sua gestione raggiunse i ...... con campagne pubblicitarie all'avanguardia e sponsorizzazioni sportive, soprattutto nelloe in Formula Uno. A fine anni Ottanta l'ingresso nel Parma Calcio, che sotto la sua gestione raggiunse i ...Sci di fondo, Tour de Ski 2021: Klaebo e Nepryaeva vincono le sprint di Oberstdorf. Francesco De Fabiani è sesto, Greta Laurent settima.La sprint in tecnica classica disputata ad Oberstdorf, in Germania, valida per il Tour de Ski (e per la Coppa del Mondo) di sci di fondo, registra la vittoria della russa Natalia Nepryaeva, che batte ...