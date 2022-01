Papa Francesco : basta violenza, ferire una donna è oltraggiare Dio (Di sabato 1 gennaio 2022) Un'omelia intera sulla Madonna che ha vissuto una vita poverissima, piena di difficoltà superate con umiltà, dedizione e silenzio e per giunta dando alla luce Gesù "venuto al mondo senza corsie ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 gennaio 2022) Un'omelia intera sulla Mache ha vissuto una vita poverissima, piena di difficoltà superate con umiltà, dedizione e silenzio e per giunta dando alla luce Gesù "venuto al mondo senza corsie ...

trash_italiano : Capodanno 2019: cena, musica, famiglia, amici, dolci, giochi, brindisi Capodanno 2022: tutta la serata in rigoroso… - vaticannews_it : #31dicembre Madre di Dio, Madre del mondo: “l’identikit” di #Maria secondo #PapaFrancesco - vaticannews_it : #1gennaio Maria è la donna capace di sostenere “lo scandalo della mangiatoia” offrendo il dolore in silenzio e most… - StefaniaVentu16 : RT @baratto_m: Grande discorso del Presidente #Mattarella che umilmente mi sento di ringraziare per questi sette anni. L'unico con Papà Fra… - laura_ceruti : RT @ilriformista: Nel primo giorno dell’anno il Pontefice rivolge un pensiero alle donne, molto spesso vittime di violenza #papa https://… -