Nucleare, Salvini: “Lega pronta a referendum” (Di sabato 1 gennaio 2022) Nucleare, la Lega pronta a chiedere un referendum. “Emergenza energetica in Europa, sembra che finalmente anche la Commissione si prepari a riconoscere gas e Nucleare come ‘energie Green’ – dice il leader della Lega Matteo Salvini – L’Italia non può stare ferma, la Lega è pronta anche a raccogliere le firme per un referendum che porti il nostro Paese in un futuro energetico indipendente, sicuro e pulito”. “Salvini inizia l’anno nuovo proponendo ricette vecchie e sbagliate per risolvere il problema del caro energia – replica Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera – Mentre la Germania dismette le centrali nucleari e la Francia fa i conti con problemi di sicurezza degli impianti ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 gennaio 2022), laa chiedere un. “Emergenza energetica in Europa, sembra che finalmente anche la Commissione si prepari a riconoscere gas ecome ‘energie Green’ – dice il leader dellaMatteo– L’Italia non può stare ferma, laanche a raccogliere le firme per unche porti il nostro Paese in un futuro energetico indipendente, sicuro e pulito”. “inizia l’anno nuovo proponendo ricette vecchie e sbagliate per risolvere il problema del caro energia – replica Davide Crippa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera – Mentre la Germania dismette le centrali nucleari e la Francia fa i conti con problemi di sicurezza degli impianti ...

Advertising

LegaSalvini : ++ BOLLETTE, SALVINI: “L’EUROPA VUOLE RICONOSCERE GAS E NUCLEARE COME ENERGIE PULITE, LEGA PRONTA A CHIEDERE IL REF… - Agenzia_Ansa : L'Ue apre all'ipotesi di includere energia nucleare e gas naturale come fonti green con l'obiettivo di accelerare i… - Bianca34874951 : RT @LegaSalvini: ++ BOLLETTE, SALVINI: “L’EUROPA VUOLE RICONOSCERE GAS E NUCLEARE COME ENERGIE PULITE, LEGA PRONTA A CHIEDERE IL REFERENDUM… - HariSel95300131 : La poison pill che rivelerà quanto siamo 'gretini' - TonusAldo : RT @LegaSalvini: ++ BOLLETTE, SALVINI: “L’EUROPA VUOLE RICONOSCERE GAS E NUCLEARE COME ENERGIE PULITE, LEGA PRONTA A CHIEDERE IL REFERENDUM… -