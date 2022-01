Napoli – Tuanzebe: operazione definita: dettagli e cifre (Di sabato 1 gennaio 2022) Napoli – Tuanzebe, arrivo il primo colpo di mercato del 2022 per il Napoli. operazione definita: si attende solo il tweet di De Laurentiis Napoli – Tuanzebe – La trattativa che porterà in azzurro Axel Tuanzebe sta per volgere al termine. Poche ore fa, come rivelato da Ciro Venerato al Tg Sport Rai, il Napoli avrebbe scambiato infatti le ultime mail con il Manchester United per definire il prestito ufficiale del difensore inglese scelto dal ds Giuntoli per sostituire Kostas Manolas. Il Napoli verserà 500mila euro per i prossimi 6 mesi ai Red Devils. Mentre sarà corrisposto al calciatore circa un 1 milione e mezzo (cifra lorda). operazione definita dunque in tutti i dettagli, si attende solo il tweet di De Laurentiis che dovrebbe ... Leggi su retecalcio (Di sabato 1 gennaio 2022), arrivo il primo colpo di mercato del 2022 per il Napoli.: si attende solo il tweet di De Laurentiis Napoli –– La trattativa che porterà in azzurro Axelsta per volgere al termine. Poche ore fa, come rivelato da Ciro Venerato al Tg Sport Rai, il Napoli avrebbe scambiato infatti le ultime mail con il Manchester United per definire il prestito ufficiale del difensore inglese scelto dal ds Giuntoli per sostituire Kostas Manolas. Il Napoli verserà 500mila euro per i prossimi 6 mesi ai Red Devils. Mentre sarà corrisposto al calciatore circa un 1 milione e mezzo (cifra lorda).dunque in tutti i, si attende solo il tweet di De Laurentiis che dovrebbe ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuanzebe: il #Napoli vuole chiudere oggi e il difensore vuole solo #Napoli. Nuovo appuntamento ?? in giornata con… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, affare in definizione per Tuanzebe: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Nuova offerta al @ManUtd per #Tuanzebe. La situazione - Enzovit : Napoli - Tuanzebe: operazione definita: dettagli e cifre - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 RAI – Napoli-Tuanzebe, operazione definita: si attende solo il tweet di… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Tuanzebe Axel Tuanzebe, il prossimo difensore del Napoli è nel Guinness dei Primati: ecco perché ... la dirigenza del Napoli è corsa ai ripari e ha regalato al proprio allenatore Axel Tuanzebe . Il difensore inglese di origini congolesi arriva in prestito secco, dopo aver giocato (con la stessa ...

Napoli, Tuanzebe a un passo Neanche il tempo di far cominciare l'anno nuovo e di conseguenza la sessione invernale di calciomercato che il Napoli piazza il primo colpo: è infatti vicino l'approdo in azzurro di Axel Tuanzebe . I dettagli Il difensore centrale inglese classe '97 andrebbe ovviamente a riempire la casella lasciata vuota ...

... la dirigenza delè corsa ai ripari e ha regalato al proprio allenatore Axel. Il difensore inglese di origini congolesi arriva in prestito secco, dopo aver giocato (con la stessa ...Neanche il tempo di far cominciare l'anno nuovo e di conseguenza la sessione invernale di calciomercato che ilpiazza il primo colpo: è infatti vicino l'approdo in azzurro di Axel. I dettagli Il difensore centrale inglese classe '97 andrebbe ovviamente a riempire la casella lasciata vuota ...