Muore a 83 anni l'ex imprenditore. Ecco chi era Calisto Tanzi: dal Parma al crac Parmalat (Di sabato 1 gennaio 2022) Si è spento a 83 anni Calisto Tanzi , ex proprietario del Parma . Durante la sua gestione, iniziata nel 1990 e conclusasi nel 2003 dopo l’arresto per il crac Parmalat , i ducali hanno conquistato 3... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 gennaio 2022) Si è spento a 83, ex proprietario del. Durante la sua gestione, iniziata nel 1990 e conclusasi nel 2003 dopo l’arresto per illat , i ducali hanno conquistato 3...

