Mattarella, Renzi: “7 anni intensi e difficili ma pieni di coraggio e bellezza” (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – “Grazie Presidente Mattarella per questo 2021 in cui l’Italia ha scelto il futuro cambiando il Governo. Grazie per questi sette anni, intensi e difficili ma pieni di coraggio e bellezza. Grazie infine per il giusto richiamo all’importanza decisiva dei vaccini. Buon 2022, caro Presidente, buon 2022 Italia”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook l’ex premier Matteo Renzi (foto), leader di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 1 gennaio 2022) ROMA – “Grazie Presidenteper questo 2021 in cui l’Italia ha scelto il futuro cambiando il Governo. Grazie per questi settemadi. Grazie infine per il giusto richiamo all’importanza decisiva dei vaccini. Buon 2022, caro Presidente, buon 2022 Italia”. Lo afferma sulla sua pagina Facebook l’ex premier Matteo(foto), leader di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.

