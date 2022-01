Maiorca vs Barcellona: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Barcellona, colpito dal coronavirus, cercherà di tornare a vincere nella Liga quando domenica 2 gennaio si recherà a Palma per affrontare il Maiorca. Gli ospiti sono attualmente settimo in classifica, a due punti dal Rayo Vallecano, quarto in classifica, mentre il Maiorca occupa il quindicesimo posto, a cinque punti dalla zona retrocessione in vista della prossima serie di incontri. Il calcio di inizio di Maiorca vs Barcellona è previsto alle 21 Prepartita Maiorca vs Barcellona: a che punto sono le due squadre? Maiorca Il Maiorca ha vinto quattro, pareggiato otto e perso sei delle 18 partite della Liga in questa stagione per raccogliere 20 punti, che li ha lasciati al 15° posto in classifica, a cinque punti dalla zona ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 gennaio 2022) Il, colpito dal coronavirus, cercherà di tornare a vincere nella Liga quando domenica 2 gennaio si recherà a Palma per affrontare il. Gli ospiti sono attualmente settimo in classifica, a due punti dal Rayo Vallecano, quarto in classifica, mentre iloccupa il quindicesimo posto, a cinque punti dalla zona retrocessione in vista della prossima serie di incontri. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Ilha vinto quattro, pareggiato otto e perso sei delle 18 partite della Liga in questa stagione per raccogliere 20 punti, che li ha lasciati al 15° posto in classifica, a cinque punti dalla zona ...

