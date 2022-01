Joan Didion | scrivere sull’orlo di un autoritratto

(Di domenica 2 gennaio 2022) Quando ho appreso della scomparsa di, lo scorso 23 dicembre nella sua casa di New York, per una di quelle strane coincidenze cui ho imparato a prestare un’attenzione forse eccessiva nel corso degli anni, ero connesso alla rete per cercare quadri su Google e mi stavo soffermando su un dipinto del 1904 opera di Gustaw Gwozdecki, pittore ignoto ai più, in cui è raffigurato un giovane. Il corpo è pressoché immerso nel buio, salvo il viso che risulta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MarinaMasala1 : RT @BersaniLeda: - mbbelluco : RT @DomaniGiornale: Joan Didion è stata una scrittrice ma anche molto altro: una voce fondamentale nella formazione di un’intera generazion… - Dida_ti : RT @BersaniLeda: - angelo_cennamo : Il centro non reggerà. Joan Didion su Netflix. - giorgiafacose : joan didion. trovata così. mi fa piangere da ieri. -

Ultime Notizie dalla rete : Joan Didion

L'America dopo l'11 settembre , di(prefazione di Frank Rich; traduzione di Cristina Cecchi; Il Saggiatore), è uno snello saggio, scritto con la capacità della grande narratrice, che l'......Garson Roger Michell Elio Pandolfi James Michael Tyler Ludovica Modugno Rossano Rubicondi Dean Stockwell Gian Piero Galeazzi Stephen Sondheim Almudena Grandes Lina Wertmuller Anne Rice...Quando ho appreso della scomparsa di Joan Didion, lo scorso 23 dicembre nella sua casa di New York, per una di quelle strane coincidenze cui ho imparato a prestare un’attenzione forse eccessiva nel ...Atlante dei paesi che non esistono più, di Gideon Defoe (traduzione di Alessandra Castellazzi; Il Saggiatore), è il perfetto, godibile volume per gli appassionati di geografia e storia dei margini. Co ...