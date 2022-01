Calcio: Osimhen il caso è chiuso, niente Coppa d’Africa (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Farsi passare il covid, tornare a Napoli, finire la cura allo zigomo e ricominciare a giocare in azzurro. E’ questa la strada scelta da Victor Osimhen, l’attaccante per la seconda volta positivo al Covid, contratto di nuovo nella sua patria dopo il contagio in occasione del suo compleanno. Stavolta è risultato positivo prima di prendere l’aereo dalla Nigeria, mentre l’anno scorso il contagio emerse nel tampone a Napoli, appena tornato dalle ferie di Natale, dopo aver festeggiato il suo compleanno, il 28 dicembre. Due volte ammalato, con dentro un forte infortunio subito al volto contro l’Inter, una serie di stop che stanno rallentando la carriera della punta che quest’anno era esplosa, segnando nove gol finora, ma ‘scomparso’ da fine novembre. Un percorso che lo ha convinto ora a rinunciare alla Coppa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Farsi passare il covid, tornare a Napoli, finire la cura allo zigomo e ricominciare a giocare in azzurro. E’ questa la strada scelta da Victor, l’attaccante per la seconda volta positivo al Covid, contratto di nuovo nella sua patria dopo il contagio in occasione del suo compleanno. Stavolta è risultato positivo prima di prendere l’aereo dalla Nigeria, mentre l’anno scorso il contagio emerse nel tampone a Napoli, appena tornato dalle ferie di Natale, dopo aver festeggiato il suo compleanno, il 28 dicembre. Due volte ammalato, con dentro un forte infortunio subito al volto contro l’Inter, una serie di stop che stanno rallentando la carriera della punta che quest’anno era esplosa, segnando nove gol finora, ma ‘scomparso’ da fine novembre. Un percorso che lo ha convinto ora a rinunciare alla...

