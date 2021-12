Quirinale | Toti avvisa Berlusconi | “Attento a non fare la fine di Prodi”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Ribadisce stima e affetto verso Silvio, ma sullo avverte: “Se non verifica bene i numeri, rischia diladi“. Giovanni, ex consigliere politicoano, oggi Governatore della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, non le manda a dire. E invita l’auto-candidato al Colle a una riflessione in vista dell’elezione del Presidente della Repubblica. “Ci aspetta un voto balcanizzato e tribale“, dicein una intervista al Secolo XIX.sì, ma “continuità al Governo“ “Per affetto e storiapuò contare sul mio appoggio. Ma deve verificare bene prima di andare in Parlamento con il rischio di scivolare come successe a“, aggiunge ...