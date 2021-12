Omicron, il Sudafrica supera il picco e i morti non aumentano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ci è voluto solo un mese al Sudafrica per superare il picco di contagi della nuova variante. Trenta giorni in cui gli scienziati e i politici locali hanno cercato di convincere il reso del mondo che, osservandola da vicino, Omicron sembrava davvero meno pericolosa di tutte le sue sorelle mutanti. Voci al vento, purtroppo. L’esperta Sudafricana, capo della South African Medical Association, Angelique Coetzee, lo ha ribadito in tutte le salse: la mutazione genera una “malattia lieve” e può anche produrre milioni di casi “ma la loro gravità” era e resta banale. I suoi colleghi europei ci hanno messo un po’ a crederle. I media se ne sono infischiati, soffiando sul fuoco del boom di infetti. E i governi si sono trincerati dietro ulteriori misure restrittive. Ma ora arrivano nuovi dati a confermare la tesi ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ci è voluto solo un mese alperre ildi contagi della nuova variante. Trenta giorni in cui gli scienziati e i politici locali hanno cercato di convincere il reso del mondo che, osservandola da vicino,sembrava davvero meno pericolosa di tutte le sue sorelle mutanti. Voci al vento, purtroppo. L’espertana, capo della South African Medical Association, Angelique Coetzee, lo ha ribadito in tutte le salse: la mutazione genera una “malattia lieve” e può anche produrre milioni di casi “ma la loro gravità” era e resta banale. I suoi colleghi europei ci hanno messo un po’ a crederle. I media se ne sono infischiati, soffiando sul fuoco del boom di infetti. E i governi si sono trincerati dietro ulteriori misure restrittive. Ma ora arrivano nuovi dati a confermare la tesi ...

Agenzia_Ansa : Il Sudafrica ha annunciato di aver superato il picco dell'ondata di Omicron senza un aumento significativo nel nume… - Ruffino_Lorenzo : Considerando la diffusione di Omicron in Italia perché è ancora in vigore il divieto di ingresso dal Sudafrica? - Ruffino_Lorenzo : In Sudafrica il tasso di ricovero con Omicron si è dimezzato rispetto a prima. Per dare un po' di contesto in Itali… - thepresident74 : RT @OrtigiaP: Oggi il governo sudafricano lo ha annunciato ufficialmente: il peggio è passato Omicron si sta esaurendo. Il governo ha annun… - franser_real : #Coronavirus: i dati aggiornati al 31 dicembre -