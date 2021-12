Notte di Capodanno in tv aspettando arrivo 2022 (Rai 1 a Terni, Canale 5 a Bari) (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il brindisi su Rai1 in diretta dalle Acciaierie di Terni, tra posti distanziati, green pass rafforzato e tampone, padrone di casa Amadeus; l'attesa del nuovo anno su Canale 5 con Federica Panicucci dal Petruzzelli di Bari, con i forfait - causa Covid - di Al Bano, Pio e Amedeo, ma altre new entry nel cast. E poi la grande danza con Roberto Bolle la sera di Capodanno sull'ammiraglia Rai, i concerti di Venezia e Vienna e film cult. Senza dimenticare l'ultimo messaggio di fine anno del settennato del presidente Sergio Mattarella. Tra ansie da variante Omicron e desiderio di distrazione, ecco i principali appuntamenti con la tv di Capodanno. IL... Leggi su digital-news (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il brindisi su Rai1 in diretta dalle Acciaierie di, tra posti distanziati, green pass rafforzato e tampone, padrone di casa Amadeus; l'attesa del nuovo anno su5 con Federica Panicucci dal Petruzzelli di, con i forfait - causa Covid - di Al Bano, Pio e Amedeo, ma altre new entry nel cast. E poi la grande danza con Roberto Bolle la sera disull'ammiraglia Rai, i concerti di Venezia e Vienna e film cult. Senza dimenticare l'ultimo messaggio di fine anno del settennato del presidente Sergio Mattarella. Tra ansie da variante Omicron e desiderio di distrazione, ecco i principali appuntamenti con la tv di. IL...

Ultime Notizie dalla rete : Notte Capodanno Cosa guardare la sera di Capodanno aspettando la mezzanotte Gli eventi in tv sostituiranno quelli nelle piazze Quest'anno le iniziative per festeggiare il Capodanno , a causa dell'aumento dei contagi e della diffusione della variante Omicron, sono state annullate nella maggior parte delle città italiane. Tra gli aventi cancellati, ci sono molti concerti ...

Gf Vip, Katia Ricciarelli ora attacca Jessica e Sophie: ecco cos'è successo nella notte Nella casa del GF Vip, oltre al capodanno, si avvicina il giorno di nuove nomination e qualcuno sembra avere le idee chiare su che nomi fare. Soleil e Katia infatti non hanno gradito il comportamento di Jessica e Sophie Foto: ...

Perché la notte di Capodanno è “San Silvestro” Il Post Napoli, mano spappolata a 14 anni: aveva raccolto un petardo Il countdown per la notte di San Silvestro non è ancora cominciato ma Napoli ha già confermato un triste record. Si tratta del bilancio dei ferimenti da petardo che è iniziato ...

