Irpinia, incendio in un centro di accoglienza: giovane si getta dal balcone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Irpinia, ieri sera un centro di accoglienza a Prata di Principato Ultra ha preso fuoco: un giovane si getta dal balcone. É grave L'intervento dei Vigili del Fuoco nell'avellinese (via Screenshot)Nella tarda serata di ieri è scoppiato un incendio in un centro di accoglienza per extracomunitari a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino. Sul luogo sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Avellino. Le fiamme hanno invaso completamente il primo piano della struttura. Attualmente pare che non ci siano morti, ma un giovane di origine gambiana si trova in gravi condizioni a causa dei traumi riportati dopo essersi gettato da un balcone.

