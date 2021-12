Google Pixel 6 si ricaricherà più velocemente dal prossimo mese

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Con l'aggiornamento di gennaio il supporto alla ricarica rapida in modalità wireless a 23 W sarà sicuramente implementato su6 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Android 12? Non ci è piaciuto , chi più, chi meno tutti i brand stanno avendo non pochi intoppi nell'aggiornare i rispettivi smartphone enon ha dato certo il buon esempio, con tutti i...Infineha dovuto arrendersi all'evidenza e ha sospeso la distribuzione dell'aggiornamento di dicembre per i6 e6 Pro . La motivazione ufficiale è che la patch causa problemi di ...A distanza di due mesi dal lancio ufficiale di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro i bug continuano a crescere: gli smartphone sono un flop?Non si può negare che Pixel 6 e la rispettiva variante Pro siano tra i migliori smartphone prodotti da Google fino ad ora. Con il suo primo chipset, oltre a una configurazione della fotocamera all'ava ...