Buon Anno a chi è solo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gli Auguri, ogni augurio, sono il futuro. Pretendono la speranza. Obbligano alla fiducia. Per la nostra bella società fortunata, dove la larga maggioranza per adesso fame non ce l'ha, gli auguri sono diventati un rituale. La regola impone di scambiarseli e li ha trasformati in una versione anodina, un modo fatico, dice la linguistica. Cioè un modo di dire. Un modo per dichiarare la propria presenza come interlocutore. Quanti auguri abbiamo, avete ricevuto che auguri non sono, ma modi di dire, indotti dal calendario? Non dire Buon Natale, non dire Buon Anno, è socialmente vietato. Ma in quanti lo dicono impegnando sé stessi al contenuto? Gli auguri sono ormai un flusso continuo di frasi stabilite, che arrivano in serie sui cellulari, che ci vengono rivolti da conduttori e conduttrici tv che li hanno registrati ...

