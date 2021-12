Al via le domande per l’assegno unico e universale per i figli a carico (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal primo gennaio 2022 sarà possibile presentare le domande per l’assegno unico e universale per i figli a carico che sarà distribuito a partire dal primo marzo 2022, in coincidenza con il venir meno dell’assegno erogato dai Comuni ai nuclei familiari numerosi e l’applicazione in busta paga delle detrazioni fiscali per i figli fino a 21 anni di età (al ricorrere di certe condizioni). Lo ricorda l’Inps dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto che introduce il nuovo strumento. l’assegno unico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati. Con l’entrata in vigore dell’assegno unico, da marzo 2022 ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Dal primo gennaio 2022 sarà possibile presentare leperper iche sarà distribuito a partire dal primo marzo 2022, in coincidenza con il venir meno delerogato dai Comuni ai nuclei familiari numerosi e l’applicazione in busta paga delle detrazioni fiscali per ifino a 21 anni di età (al ricorrere di certe condizioni). Lo ricorda l’Inps dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto che introduce il nuovo strumento.riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), autonomi, pensionati, disoccupati e inoccupati. Con l’entrata in vigore del, da marzo 2022 ...

