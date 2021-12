2022, la sfida dei diritti umani (Di venerdì 31 dicembre 2021) In genere gli ultimi giorni dell’anno sono dedicati ai bilanci, alle annotazioni ai margini degli errori da non ripetere, agli impegni da osservare per il futuro. Vale per ciascuno di noi, individualmente, e vale anche per la politica, collettivamente. È stato un anno ancora segnato dalla crisi pandemica, che ha visto questo enorme dramma sanitario ancora segnare la nostra quotidianità. La scienza ha compiuto passi celeri e decisivi per il suo superamento, ma guai a pensare di esserci messi tutto alle spalle, come questi giorni stanno rappresentando purtroppo molto efficacemente. Sono lontani i giorni delle immagini delle corsie piene dei nostri ospedali e dei mezzi militari utilizzati per il trasporto dei deceduti, ma dovremo fare i conti con una guerra lunga che necessiterà di misure di prevenzione e contenimento ancora per lungo tempo. Il nostro Paese, più di ogni altro, l’ha ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) In genere gli ultimi giorni dell’anno sono dedicati ai bilanci, alle annotazioni ai margini degli errori da non ripetere, agli impegni da osservare per il futuro. Vale per ciascuno di noi, individualmente, e vale anche per la politica, collettivamente. È stato un anno ancora segnato dalla crisi pandemica, che ha visto questo enorme dramma sanitario ancora segnare la nostra quotidianità. La scienza ha compiuto passi celeri e decisivi per il suo superamento, ma guai a pensare di esserci messi tutto alle spalle, come questi giorni stanno rappresentando purtroppo molto efficacemente. Sono lontani i giorni delle immagini delle corsie piene dei nostri ospedali e dei mezzi militari utilizzati per il trasporto dei deceduti, ma dovremo fare i conti con una guerra lunga che necessiterà di misure di prevenzione e contenimento ancora per lungo tempo. Il nostro Paese, più di ogni altro, l’ha ...

Advertising

oliverogabry : RT @HuffPostItalia: 2022, la sfida dei diritti umani - HuffPostItalia : 2022, la sfida dei diritti umani - fulviagr : RT @europaverde_it: All I Want in 2022 is...#TRANSIZIONECOLOGICA Il #cambiamentoclimatico e la #crisiambientale richiedono coraggio, urg… - dakarbot : RT @zazoomblog: Dakar 2022 - Sfida fra tecnologie - #Dakar #Sfida #tecnologie - zazoomblog : Dakar 2022 - Sfida fra tecnologie - #Dakar #Sfida #tecnologie -