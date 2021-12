Udinese | è addio per due giocatori | i dettagli

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si è chiusa oggi l’avventura di Fernando Forestieri con la maglia dell’. Il 31enne argentino, autore di due gol nonostante gli appena 54 minuti giocati in stagione, ha raggiunto un accordo con il club friulano per la risoluzione contrattuale e a breve sarà libero di trovare un’altra squadra cui aggregarsi. La stessa cosa si è verificata nella giornata di ieri per un altro attaccante bianconero: Lukas Teodorczyk. Il polacco, arrivato a Udine nell’estate del 2018, ha risolto consensualmente il proprio contratto. Per lui 30 presenze e un gol in due anni e mezzo. Thomas Cambiaso