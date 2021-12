Serena Bortone | salta l’appuntamento con il suo programma | terremoto in Rai

(Di giovedì 30 dicembre 2021)con il suoOggi è un altro giorno: bufera in Rai, cosa è accaduto Una delle giornaliste e conduttrici televisive che ha cambiato il modo di comunicare in televisione è, che nel corso della sua carriera ha avuto un notevole successo anche per aver ideato la trasmissione Agorà, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

AndreMongeRosso : @queenmarii1993 Antonella Clerici Mara Venier Serena Bortone Lilli Gruber - CercoNotizie : @stella_stella29 @queenmarii1993 Oggettivamente: Milly Carlucci Serena Rossi Serena Bortone Silvia Toffanin - Napalm51 : RT @orahounbelnick: Poco importa che prima dei vaccini in tv conducevano belli freschi da casa col Covid, faccio qualche nome: Serena Borto… - orahounbelnick : Poco importa che prima dei vaccini in tv conducevano belli freschi da casa col Covid, faccio qualche nome: Serena B… - stella_stella29 : @queenmarii1993 Vanessa Incontrada Veronica Gentili Lilli Gruber Serena Bortone -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Le novità più importanti nel pomeriggio: non va in onda 'Oggi è un altro giorno', il programma disolitamente trasmesso dalle 14. Spazio al film Aladdin per l'intero pomeriggio: ...Oggi è un altro giorno:non va in onda Lo sciopero dei giornalisti in programma oggi, ,mercoledì 29 dicembre, cambia la programmazione Rai. Su Rai 1 la giornata si è aperta senza "Unomattina", al suo posto ...Cambia la programmazione di Rai 1 nei giorni di festa in vista del Capodanno: chiudono prima Storie Italiane e La vita in diretta ...Ylenia Carrisi: spunta una foto del passato. La sorella Romina Power Jr, racconta un aneddoto, della loro infanzia, che fa commuovere i fan ...