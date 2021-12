Pio e Amedeo positivi al Covid | addio al Capodanno in Musica

Leggi su zon

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Pio ebloccati dal: dopo Albano anche per loro salta l’appuntamento delinsu Canale 5 Dopo Albano, anche Pio esalutano ilinprevisto su Canale 5 la Notte di San Silvestro. Il virus colpisce ancora la tradizionale trasmissione in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la notte diper accogliere l’anno che verrà. Per Federica Panicucci, quindi, già costretta a rinunciare al concertone in piazza (si farà sempre a Bari ma all’interno del Teatro Petruzzelli), due assenze: quella di Al Bano e ora quella di Pio e. Stando alle fonti,Grieco, è infatti risultato positivo al-19 e per il duo comico è dunque scattata ...