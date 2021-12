Per quanto tempo si può sostare in autogrill? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Durante un lungo viaggio in autostrada può capitare di doversi fermare in un autogrill per riposarsi, mangiare, sgranchirsi le gambe o bere un caffè. Questa tipologia di sosta non può essere ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Durante un lungo viaggio in autostrada può capitare di doversi fermare in unper riposarsi, mangiare, sgranchirsi le gambe o bere un caffè. Questa tipologia di sosta non può essere ...

Advertising

borghi_claudio : Annamo bbene... avevamo trovato sponda contro il supergreenpass per il lavoro ma a quanto pare la sponda nascondeva… - NicolaPorro : ??Sull'immunità di gregge hanno dato i numeri. A caso. Ho raccolto per voi due anni di balle: ma quanto erano arroga… - Agenzia_Ansa : Omicron, sintomi e incubazione: per quanto tempo si resta contagiosi? - Ofelia_memories : RT @inparjs: Quanto dovrò aspettare per la terza stagione? #EmilyInParis - AntonioBergami4 : RT @GiulioMarini2: .@GDF @_Carabinieri_ @poliziadistato @viminale con queste norme si attivano le condizioni per lo stato di necessità per… -