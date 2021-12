Napoli | Osimhen è positivo al Covid-19 | resta in Nigeria in isolamento

(Di giovedì 30 dicembre 2021) L’attaccante Victorresterà inpoiché trovatoal, il calciatore si è sottoposto a un tampone prima della partenza dallae ha dato esito. La conferma è arrivata direttamente dalcon un comunicato ufficiale. “La SSCcomunica che il giocatore Victorè risultato, asintomatico, al-19 durante l’esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista una visita di controllo del Prof. Tartaro”. Ilaffronterà, al rientro, la Juventus. La partita è a rischio considerando i casi riscontrati nel club azzurro. L'articolo CalcioWeb.

