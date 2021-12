Milleproroghe, non passano le ulteriori 26 settimane di cassa integrazione per imprese con almeno mille dipendenti (Di giovedì 30 dicembre 2021) Saltano dal decreto milleproroghe le altre 26 settimane di cassa integrazione per i lavoratori delle grandi imprese. Nella versione del dl bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato l’articolo che compariva nella bozza di prima di Natale non c’è. La norma prevedeva che le imprese con almeno mille dipendenti e uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale potessero fare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Saltano dal decretole altre 26diper i lavoratori delle grandi. Nella versione del dl bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato l’articolo che compariva nella bozza di prima di Natale non c’è. La norma prevedeva che lecone uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale potessero fare domanda di proroga del trattamento disalariale per una durata massima di26fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

FraPrudenz : RT @74Gregd: @ProfPBianchi Gli #idoneiSTEM erano stati rassicurati, con la presentazione di ben 4 emendamenti, che la loro situazione si sa… - FonsatiMicaela : RT @74Gregd: @ProfPBianchi Gli #idoneiSTEM erano stati rassicurati, con la presentazione di ben 4 emendamenti, che la loro situazione si sa… - carla_almirante : RT @74Gregd: @ProfPBianchi Gli #idoneiSTEM erano stati rassicurati, con la presentazione di ben 4 emendamenti, che la loro situazione si sa… - Ale6altrove : RT @LAVonlus: Camera approva Legge Europea, Governo approva Decreto Milleproroghe: per 1 anno ancora animali potranno essere usati per test… - SAntoniucci : RT @LAVonlus: Camera approva Legge Europea, Governo approva Decreto Milleproroghe: per 1 anno ancora animali potranno essere usati per test… -