Max Giusti, Natale separato dalla famiglia per il Covid: 'Spero che nessuno debba più vivere queste sensazioni' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Max Giusti costretto a stare lontano dalla sua famiglia durante le feste di Natale a causa del Covid . Il comico, attore e presentatore Max Giusti è stato nella stessa situazione in cui si sono ... Leggi su leggo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Maxcostretto a stare lontanosuadurante le feste dia causa del. Il comico, attore e presentatore Maxè stato nella stessa situazione in cui si sono ...

Advertising

AndreaPintore5 : @MauroAsara @3dc8 @max_cromax Ma rinnova assolutamente è al prezzo deciso già.. 8m sono giusti, i 2 di bonus lo sa… - max_blue : @OssimoroJu29ro @MassMing @emilianofaziosi Lo è perché mancano i pezzi giusti. Io capisco lo scetticismo per Scamac… - max_renn_17 : RT @Curini: Se i “buoni e giusti” e i “veri liberali” criticano un film, bisogna vedere quel film. Senza se e senza ma. - MarinoVenegoni : @StefaniaMincio1 Be' basta vedere che rapporto ha con la sorella Marghe e con Leo l'abbiamo visto anche al Giffoni… - max_the_wicked : I soldi di Natale giusti giusti per ricomprare le AirPods rubatemi a ottobre (avevano 9 mesi di vita) e #PokemonShiningPearl. -