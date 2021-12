Il Rigoletto in prima e seconda serata su Rai Tre non è la solita opera (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Rigoletto trasmesso in prima e seconda serata su Rai Tre è la voglia di creare bellezza nella crisi, attraverso l'opera lirica e un capolavoro verdiano senza tempo. Due gli appuntamenti imperdibili per il 30 dicembre 2021: il primo film opera di Damiano Michieletto Rigoletto al Circo Massimo e il documentario di Enrico Parenti Rigoletto 2020. Nascita di uno spettacolo, che ne svela la genesi. Perché sedersi davanti la tv (o un altro device) il 30 dicembre con il Rigoletto al Circo Massimo di Damiano Michieletto Rigoletto al Circo Massimo, presentato alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma e realizzato in collaborazione con Indigo Film e Rai Cinema, sarà trasmesso in prima ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Iltrasmesso insu Rai Tre è la voglia di creare bellezza nella crisi, attraverso l'lirica e un capolavoro verdiano senza tempo. Due gli appuntamenti imperdibili per il 30 dicembre 2021: il primo filmdi Damiano Michielettoal Circo Massimo e il documentario di Enrico Parenti2020. Nascita di uno spettacolo, che ne svela la genesi. Perché sedersi davanti la tv (o un altro device) il 30 dicembre con ilal Circo Massimo di Damiano Michielettoal Circo Massimo, presentato alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma e realizzato in collaborazione con Indigo Film e Rai Cinema, sarà trasmesso in...

