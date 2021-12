Gf Vip 6, i dubbi di Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: “Mi piace molto, ma…” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nonostante la vicinanza e la complicità tra i due concorrenti del Gf Vip 6 Alessandro Basciano e Sophie Codegoni cresca giorno dopo giorno, l’ex tentatore ed ex corteggiatore nelle ultime ore ha svelato di nutrire qualche dubbio sul rapporto con la Codegoni. Alessandro, infatti, ieri si è ritrovato a parlare con Manila – la quale lo conosce molto bene, in quanto i due hanno partecipato alla stessa edizione di Temptation Island – e le ha raccontato di trovarsi bene con la Codegoni, ma allo stesso tempo ha spiegato di non voler affrettare la conoscenza: Lei mi piace molto, però voglio capire meglio com’è caratterialmente, anche se siamo compatibili oppure no. Alessandro ha quindi ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nonostante la vicinanza e la complicità tra i due concorrenti del Gf Vip 6cresca giorno dopo giorno, l’ex tentatore ed ex corteggiatore nelle ultime ore ha svelato di nutrire qualcheo sul rapporto con la, infatti, ieri si è ritrovato a parlare con Manila – la quale lo conoscebene, in quanto i due hanno partecipato alla stessa edizione di Temptation Island – e le ha raccontato di trovarsi bene con la, ma allo stesso tempo ha spiegato di non voler affrettare la conoscenza: Lei mi, però voglio capire meglio com’è caratterialmente, anche se siamo compatibili oppure no.ha quindi ...

