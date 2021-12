Fine della quarantena con il solo test rapido, le Regioni in ordine sparso: primo via libera nel Lazio (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nuova ordinanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti interviene sulla complicata questione della corsa ai tamponi delle ultime settimane. Da oggi i cittadini laziali che risulteranno positivi a Covid-19 tramite un test antigenico positivo non avranno bisogno di conferma attraverso un tampone molecolare per essere segnalati come casi ufficiali ed essere messi in isolamento. Secondo il provvedimento, inoltre, se un test antigenico effettuato su soggetti che presentano sintomi dovesse risultare negativo, ci sarà bisogno di un ulteriore test di conferma dopo 2- 4 giorni sempre di tipo antigenico rapido o molecolare a scelta, «esclusivamente sulla base della valutazione clinica, per esempio presenza e gravità dei sintomi». Il ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 dicembre 2021) La nuova ordinanza del presidenteRegioneNicola Zingaretti interviene sulla complicata questionecorsa ai tamponi delle ultime settimane. Da oggi i cittadini laziali che risulteranno positivi a Covid-19 tramite unantigenico positivo non avranno bisogno di conferma attraverso un tampone molecolare per essere segnalati come casi ufficiali ed essere messi in isolamento. Secondo il provvedimento, inoltre, se unantigenico effettuato su soggetti che presentano sintomi dovesse risultare negativo, ci sarà bisogno di un ulterioredi conferma dopo 2- 4 giorni sempre di tipo antigenicoo molecolare a scelta, «esclusivamente sulla basevalutazione clinica, per esempio presenza e gravità dei sintomi». Il ...

