Covid | boom di contagi in Abruzzo oggi registrati 3167 casi positivi e 4 decessi

L'Aquila - Sono 3167 (di età compresa tra 1 e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 101800. Dei positivi odierni, 1781 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido. *(il totale comprende anche i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre) Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 59 e 91 anni, uno in provincia di Chieti, due in provincia di Pescara e uno in provincia di Teramo) e sale a 2638. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 86448 dimessi/guariti (+862 ...

