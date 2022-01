A 110 anni riscopre un investimento di quasi 40 anni fa: ha vinto o perso? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Un investimento che di cui era del tutto all’oscuro la scoperta a quasi quarant’anni di distanza. Cosa succede adesso. adobe Una storia davvero incredibile quella che in questi giorni è salita agli onore delle cronache e che riguarda una donna dalla veneranda età di 110 anni. La scoperta fatta in questi giorni cosi come raccontato al sito web contocorrente.it, è di quelle che di colpo possono far cambiare del tutto la propria vita, anche ad una età molto particolare. Il pensiero magari di far del bene ai propri eredi o quantomeno alle persone vicine. Siamo a Minturno, in provincia di Latina, ed è qui che i fatti hanno luogo. La donna, come detto, di 110 anni, avrebbe ritrovato proprio in casa un buono postale datato ... Leggi su chenews (Di giovedì 30 dicembre 2021) Unche di cui era del tutto all’oscuro la scoperta aquarant’di distanza. Cosa succede adesso. adobe Una storia davvero incredibile quella che in questi giorni è salita agli onore delle cronache e che riguarda una donna dalla veneranda età di 110. La scoperta fatta in questi giorni cosi come raccontato al sito web contocorrente.it, è di quelle che di colpo possono far cambiare del tutto la propria vita, anche ad una età molto particolare. Il pensiero magari di far del bene ai propri eredi o quantomeno allene vicine. Siamo a Minturno, in provincia di Latina, ed è qui che i fatti hanno luogo. La donna, come detto, di 110, avrebbe ritrovato proprio in casa un buono postale datato ...

RaiCultura : Il #26dicembre del 1911, a Bagheria, nasceva il pittore Renato #Guttuso. Da quel giorno sono passati 110 anni.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Non vogliamo nasconderci, abbiamo un sogno in vista dei 110 anni del club' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Non vogliamo nasconderci, abbiamo un sogno in vista dei 110 anni del club' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Non vogliamo nasconderci, abbiamo un sogno in vista dei 110 anni del club' - napolimagazine : MONZA - Galliani: 'Non vogliamo nasconderci, abbiamo un sogno in vista dei 110 anni del club' -