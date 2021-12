Trapianto multiorgano a Pinerolo | donna salva sette vite

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Straordinaria donazione di organi all’ospedale di(Torino). Unadeceduta per una emorragia cerebrale hatopazienti in attesa di. Un grande gesto di solidarietà, reso possibile dalla volontà della vittima, che in vita aveva espresso il desiderio di donare i propri organi, e della sua famiglia.L’intervento è stato eseguito nella notte tra il 25 e 26 dicembre dal personale della Sala operatoria e della Rianimazione di, in collaborazione con il Coordinamento regionale delle donazioni e dei prelievi, insieme ad alcune équipe di professionisti provenienti da altre strutture ospedaliere, come prevedono i protocolli per i prelievia scopo di, in questo caso applicati per polmoni, reni, cuore, ...

Agenzia ANSA

Straordinaria donazione di organi all'ospedale di Pinerolo (Torino). Una donna deceduta per una emorragia cerebrale ha salvato sette pazienti in attesa di trapianto. (ANSA) ...Nella notte fra il 25 e il 26 dicembre un importante prelievo di organi a scopo di trapianto è stato effettuato all'ospedale di Pinerolo (Torino) grazie al grande gesto di solidarietà voluto dalla fam ...