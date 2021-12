Tennis | Stefanos Tsitsipas | “Difficile convivere con questo problema | ora sto meglio e non sono limitato”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Un 2021 da archiviare al più presto per poi rilanciarsi per. Il greco ha concluso la stagione con il deludente ritiro alle ATP Finals, causato da unal gomito che lo aveva condizionato già dai match precedenti. Ilta numero 4 della classifica ATP è stato costretto dunque ad un intervento chirurgico in Svizzera ed ora è pronto a rilanciarsi nel circuito. Le sue parole a Sky Sports: “Miallenato per sette giorni. Ho ritenuto necessario fare l’operazione perché da anni provavo un dolore permanente mentre giocavo. Volevo tornare il più presto possibile, ma senza aver paura di avere una ricaduta. È fantastico essere in campo senza sentire dolore e capire che posso fare qualsiasi movimento. Sto usando un muscolo che non sapevo nemmeno esistesse, perché il mio infortunio ...