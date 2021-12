Romina Power torna a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia: “Secondo me lei…” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Romina Power torna a parlare della scomparsa della figlia Ylenia: ecco i dettagli, le curiosità della vicenda Una delle icone della musica italiana che ha cambiato la scena musicale per via della profonda dote comunicativa, talento e bravura e i suoi successi sono stati la colonna sonora di moltissime coppie: stiamo parlando di Albano e L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 29 dicembre 2021): ecco i dettagli, le curiositàvicenda Una delle iconemusica italiana che ha cambiato la scena musicale per viaprofonda dote comunicativa, talento e bravura e i suoi successi sono stati la colonna sonora di moltissime coppie: stiamo parlando di Albano e L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

infoitcultura : Romina Power, l'ossessione nascosta di cui non ha mai parlato | Lo avete mai notato? - infoitcultura : Romina Power, le disgrazie non finiscono più: “Lui era amore” | La morte inaspettata - infoitcultura : Romina Power, ecco l’uomo che non dimenticherà mai, non è Albano - restucciasalva : RT @restucciasalva: Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - restucciasalva : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani -