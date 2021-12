Pago deluso da Sanremo pensa che alcuni cantanti non dovrebbero partecipare

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Anchefa parte dei cantati che speravano di potereal festival di2022, anche luidall’esclusione. Alla rivista Nuovo Tv ha rilasciato un’intervista che rivela anche la sua amarezza.spiega che non è triste ma aggiunge che è abituato alle porte in faccia. Ironizza sulla coerenza del Festival, quella di escludere sempre gli stessi e allo stesso modo aprire sempre la porta agli stessi. La delusione è evidente perché non c’è dubbio cheresti la vetrina più importante, quella della probabile ripartenza. Per farlo bisogna avere un pezzo forte, che piaccia a chi deve scegliere. Presto uscirà la sua nuova canzone, quella proposta ad Amadeus, scopriremo quindi se era così forte e giusta per la kermesse canora.contro ...

GrossoMarty494 : 'Non ti pago' Non c'è perché così causava la perdita di share a un programma che già può essere un fallimento adess… -

Anche Pago fa parte dei cantati che speravano di potere partecipare al festival di Sanremo 2022, anche lui deluso dall'esclusione. Alla rivista Nuovo Tv ha rilasciato un'intervista che rivela anche la ...Pago commenta la sua esclusione dal Festival di Sanremo e spiega di credere che le scelte fatte sui nomi dei Big in gara non siano del tutto corrette, sfogandosi nuovamente.